Bimba di due anni cade nella piscina di casa e muore: inutili i soccorsi Una bambina di 2 anni è morta annegata mentre era con la famiglia riunita a casa della nonna. La tragedia venerdì sera quando la famiglia era riunita per la cena.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia a Lonate del Garda, in provincia di Brescia. Venerdì sera una bambina di 2 anni è morta annegata mentre era con la famiglia riunita a casa della nonna. Tutto purtroppo è accaduto in pochi minuti: durante un momento di distrazione la piccola è sfuggita agli occhi dei genitori ed è caduta nella piscina che c'era in giardino. Il primo ad accorgersene è stato lo zio che ha visto le sue scarpine galleggiare e subito si è tuffato in acqua. Una volta fuori dall'acqua sono scattati i soccorsi, ma purtroppo la piccola era già in fin di vita.

Il ricovero per due giorni in rianimazione

Sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici del 118: come riporta Brescia Today, dopo i tentativi di rianimazione sul posto la bimba è stata portata in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia dove è rimasta in coma fino a domenica nel reparto di rianimazione. Ieri purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Ora sull'accaduto indagano i carabinieri: al momento la Procura non ha aperto un fascicolo sull'inchiesta. A breve si capirà se verranno aperte indagini su terzi. Intanto nelle prossime ore è stata disposta l'autopsia per capire nel dettaglio le cause della morte.