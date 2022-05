Bimba di 2 anni cade in piscina e muore, centinaia di persone ai funerali della piccola Eva Oggi giovedì 19 maggio si sono tenuti i funerali della piccola Eva, la bimba di 2 anni caduta nella piscina e morta dopo due giorni in rianimazione in ospedale. In tanti hanno partecipato all’ultimo saluto.

A cura di Giorgia Venturini

Oggi giovedì 19 maggio si sono tenuti i funerali della piccola Eva, la bimba di due anni caduta nella piscina di famiglia lo scorso venerdì sera e morta dopo due giorni in rianimazione. Nel paese di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, il paese è in lutto cittadino e il sagrato della chiesa si è riempito di palloncini rosa e bianchi. In centinaio oggi hanno voluto dare l'ultimo saluto alla piccola.

Durante la cerimonia funebre il parroco ha tenuto a sottolineare che "è difficile trovare la parole in questo momento. Possiamo solo affidarci alla preghiera". Poi come riporta Brescia Today ha detto: "Eva non è nella cassa da morto che è qui davanti ai nostri occhi, ma vive insieme al Signore con gli angeli e i Santi: concedi ai genitori la gioia di abbracciarla, ancora, in paradiso". La chiesa era piena di gente, così anche il sagrato. Tutta la comunità ha voluto supportare l'intera famiglia.

Donati gli organi della piccola Eva

La tragedia è avvenuta venerdì sera: Eva stava giocando vicino alla piscina nella casa dei nonni quando è caduta in acqua. Il primo ad accorgersene è stato lo zio della piccola che ha visto le scarpe galleggiare. Disperato il tentativo di soccorrerla. Subito sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno trasportato la piccola in elicottero all'ospedale Civili di Brescia. Qui, dopo due giorni in rianimazione, la piccola purtroppo è morta. La Procura ha deciso di non aprire nessun fascicolo: nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati né è stata disposta l'autopsia. Intanto la famiglia ha deciso di donare gli organi. Così Eva potrà salvare altri bambini.