Donati gli organi della piccola Eva, la bimba di due anni morta in piscina I genitori della piccola Eva, la bimba di due anni morta annegata in piscina a Lonate (Brescia), hanno deciso di donare gli organi della loro figlioletta.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarà proclamato lutto cittadino a Lonato del Garda, comune in provincia di Brescia, per la piccola Eva. La bimba di due anni è caduta nella piscina della casa dei nonni nella serata di venerdì 13 maggio. Il suo corpicino è stato notato da uno zio che lo hai poi recuperato: nonostante i tentativi per salvarla, la piccola non ce l'ha fatta. Eva è purtroppo morta due giorni dopo agli Spedali Civili di Brescia.

La piccola sarebbe stata vittima di un incidente

Insieme agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti: per gli inquirenti, la piccola sembrerebbe essere stata vittima di un incidente. Probabilmente è scivolata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Per questo motivo, nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati né è stata disposta l'autopsia.

Proclamato lutto cittadino a Lonate del Garda

Il lutto cittadino è stato proclamato per giovedì: nello stesso giorno si svolgeranno i funerali alla basilica di San Giovanni Battista. "Il lutto è stato proclamato in segno di adesione al dolore dei familiari per la grave perdita", ha scritto sui canali social il primo cittadino Roberto Tardani. Il sindaco si è rivolto alla cittadinanza chiedendo che venga mantenuto un atteggiamento "di raccoglimento e rispetto con le modalità che riterranno più opportune per tale circostanza" e come segno tangibile di vicinanza alla famiglia della bimba. I genitori hanno inoltre scelto di donare gli organi della piccola: una decisione che sarà di aiuto per altre famiglie. Eva infatti potrà così salvare altri bimbi.