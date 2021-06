È caduta da otto metri d'altezza, ma è riuscita a salvarsi: una bimba di 16 mesi è precipitata da una finestra del secondo piano di un'abitazione di via Valsasino a San Colombano al Lambro, in provincia di Milano. La sua caduta, avvenuta ieri pomeriggio, è stata attutita da un gazebo e una tettoia. La piccola attualmente si trova ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

La piccola si trovava in casa insieme al fratello di 11 anni

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell'ordine – che sono intervenute prontamente sul posto – la bambina si trovava in casa insieme al fratello di undici anni. Nessuno dei genitori infatti era presente. Sembrerebbe che il ragazzino si fosse addormentato quando la piccola si è avvicinata alla finestra: "Le tapparelle erano semi abbassate e, nonostante ci siano le sbarre di protezione, queste sono abbastanza distanziate da consentire il passaggio di una bambina così piccola", spiega al quotidiano Repubblica il sindaco Giovanni Cesari accorso subito sul luogo dell'incidente.

La piccola respirava normalmente, ma è stata trasportata in ospedale

La bambina infatti si sarebbe infilata tra le sbarre, finendo poi sulla tettoia del primo piano e infine sul gazebo sottostante. I vicini l'hanno sentita cadere e hanno chiamato il 118: quando i medici sono arrivati, la piccola respirava normalmente. L'hanno comunque trasportata all'ospedale di Bergamo dove, sempre sulla base delle notizie avute dal primo cittadino, non sarebbe in pericolo di vita.