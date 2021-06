Tragedia nel centro di Como. Una donna è precipitata questa mattina cadendo dall'ultimo piano dell'autosilo, il parcheggio di via Auguadri, appena dietro il tribunale di Como. Sono ancora poche le informazioni su quanto accaduto: la tragedia sembra essere stata attorno alle 10 di oggi lunedì 21 giugno quando la donna è precipitata cadendo sulla strada da cui si accede proprio alla struttura a più piani. Subito sono scattati i soccorsi ma per la donna non c'è stato più nulla da fare: inutili i tentativi di rianimarla. Sul posto, come riporta La Provincia di Como, sono intervenute anche le forze dell'ordine che ora stanno indagando sull'accaduto: al momento non escludono nulla. Tra le ipotesi anche quella di un gesto volontario. Saranno le telecamere di video sorveglianza del parcheggio a chiarire tutti i dubbi.

Donna muore dopo esser precipitata in montagna

Altra tragedia sabato 19 giugno quando una donna di 48 anni è precipitata da un salto di roccia per un centinaio di metri ed è morta. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 tra l'Alpe Angeloga e il Lago Nero, a 2200 metri di quota nel territorio del comune di Campodolcino, provincia di Sondrio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e del Sagf – nucleo soccorso alpino della Guardia di finanza di Madesimo. Stando a quanto si apprende, la vittima era residente a Colverde, provincia di Como. Il corpo è stato recuperato e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata poi trasportata all'obitorio dell'ospedale di Sondrio. Il magistrato di turno della procura di Sondrio ha disposto l'autopsia sul cadavere e l'esame medico verrà eseguito oggi.