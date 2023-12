Beppe Sala vestito da Babbo Natale serve il pranzo agli indigenti di Milano: “La mia famiglia è composita” Il Sindaco di Milano ha trascorso il pranzo di Natale allOpera San Francesco, che ogni giorno serve pranzo ai bisognosi della città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Beppe Sala all'opera San Francesco per Natale 23

Il sindaco di Milano ha deciso di trascorrere il pranzo di Natale prendendosi cura dei suoi concittadini più bisognosi. Beppe Sala si è recato all'Opera San Francesco per servire il pranzo del 25 dicembre agli indigenti. Con grembiule rosso e cappellino di Babbo Natale in testa, il primo cittadino si è messo dietro il bancone e ha aiutato i tanti volontari che ogni giorno operano in quel centro.

Sala ha deciso di raccontare la sua esperienza sui social network. "Persone bisognose, migranti, uomini e donne senza fissa dimora o che vivono in situazioni abitative precarie. – ha scritto su Facebook – È a loro che ogni giorno Opera San Francesco per i Poveri apre le porte delle sue mense. Ed è per loro che oggi ha preparato il pranzo di Natale".

"Un pasto – ha aggiunto il primo sindaco di Milano – che ha il sapore dell'accoglienza, del calore di un abbraccio, della vicinanza e della solidarietà. Emozioni che ho vissuto io stesso nel distribuire i piatti caldi agli oltre mille ospiti, insieme ad altri 21 volontari e a Fra Marcello".

"Queste persone vanno aiutate nel loro quotidiano. E dobbiamo anche cercare di fare una cosa più difficile: dare loro la speranza che la loro condizione possa cambiare", ha concluso Sala, prima di augurare buon Natale a tutti.

Sotto il post su Facebook non sono mancati i commenti duri nei confronti del sindaco. "La sua è solo pura ipocrisia.. alle prossime elezioni spero di avere il privilegio di non contribuire alla sua elezione concedendole tanto tempo per riflettere sui temi che propone in questo post", scrive un utente.

"Da milanese e non sono solo l'ho vista totalmente assente dai bisogni basilari della gente. I ricchi se la cavano benissimo. Sono i poveri ad aver bisogno. Per questo mi auguro per lei che questa non sia solo una foto. L'opportunismo ormai è diventato un peccato imperdonabile. Se lo ricordi", commenta un altro.

Ma forse questo non è il momento per le polemiche politiche.