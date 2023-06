Bambino di 4 anni si ustiona con l’acqua bollente di una pentola, è in gravi condizioni Un bambino di 4 anni è rimasto ustionato dall’acqua bollente all’addome e alle gambe. Stando alle prime informazioni, una pentola che stava sui fornelli della cucina gli si sarebbe rovesciata addosso.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un bambino di 4 anni è rimasto ustionato in maniera grave alla zona addominale e alle gambe nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 giugno. Stando alle prime informazioni, il piccolo si trovava nella sua abitazione a Germignaga, in provincia di Varese sul lago Maggiore, ed è una pentola di acqua bollente che era sui fornelli gli si sarebbe rovesciata addosso.

Chiamati i soccorsi, sono arrivati sul posto un'automedica del 118, un elicottero sanitario decollato in codice rosso e un'ambulanza di Padana Emergenza. Medicato sul posto, il bambino è stato portato prima in pronto soccorso a Luino poi, dopo il parere dei medici, è stato traferito all'ospedale Buzzi di Milano.

L'acqua bollente gli avrebbe causato ustioni di secondo grado in particolare nella zona addominale. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.