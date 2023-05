Incidente in bicicletta nel Milanese, ciclista ricoverato in gravi condizioni Un ciclista è ricoverato in gravi condizioni in seguito a un incidente. L’impatto è avvenuto a Lainate, nel Milanese, intorno alle 16 di mercoledì 10 maggio.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un ciclista è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso dopo un incidente. Le dinamiche sono ancora da accertare. Quello che si sa è che è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 10 maggio, in via Pogliano a Lainate, nell'hinterland nord-ovest di Milano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un elicottero. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Lainate. Il ciclista avrebbe riportato pesanti traumi nell'impatto e le sue condizioni sarebbero gravi.

Articolo in aggiornamento