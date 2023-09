Avvistata una cerva con una freccia nel collo nei boschi di Varese: ricerche in corso per salvarla Nei boschi del Varesotto è stato avvistata una cerva ferita al collo da una freccia molto probabilmente lanciata da una balestra: a sparare sarebbe stato un cacciatore ancora ignoto.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Nei boschi del Varesotto si cerca una cerva ferita al collo da una freccia. I volontari sono sul campo per cercare l'animale il prima possibile e salvarle così la vita. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti di Bisuschio, in provincia di Varese: questi spiegano che nei boschi della zona sono in azione alcuni cacciatori che come arma stanno usando una balestra.

La denuncia dei residenti sui social

"Nei boschi di Pogliana Bisuschio stanno cacciando cervi usando una balestra! Una volontaria ha avvistato questo cervo con una freccia sul collo e ha attivato chi di competenza", ha scritto una donna sul gruppo cittadino di Facebook "Sei di Cuasso se…". Poi la residente ha tenuto a precisare: "Volevo dire che questa non è caccia, ma crudeltà vera e propria". In poco tempo ad attivare le ricerche è stato anche il sindaco di Bisuschio Giovanni Resteghini. La speranza è di trovare la cerca ancora viva e di riuscire a salvarle la vita.

Ignoto ancora il cacciatore che ha usato la balestra

Stando alle prime informazioni la cerva sarebbe stata colpita da un cacciatore, che al momento risulta ignoto. Questo avrebbe colpito l'animale con una balestra: la freccia si è conficcata nel collo non uccidendo però sul colpo la cerva. Poi alcuni residenti hanno avvistato l'animale e chiesto aiuto per soccorrerla: il passaparola tra i cittadini è stato possibile anche grazie ai social che hanno diffuso la notizia in pochissimo tempo richiamando tanti volontari che si sono subito attivati nelle ricerche. Pronti a intervenire immediatamente anche i veterinari che potrebbero agire in pochi minuti per salvare l'animale.