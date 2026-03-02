milano
Autobus travolge una moto in centro a Milano: quattro persone ferite tra cui il conducente Atm

Un incidente tra un autobus e una moto si è verificato questa mattina in via Senato, nei pressi dell’Archivio Storico, a Milano. Si sono registrati quattro feriti, tra cui il conducente Atm. Nessuno è in gravi condizioni.
A cura di Francesca Caporello
Un autobus Amt ha travolto una moto questo lunedì mattina, 2 marzo. L'incidente si è verificato poco prima delle 9 in via Senato, all'altezza del civico 5, proprio davanti all'Archivio storico, sul lato opposto, in una strada a senso unico.

Secondo le prime informazioni e secondo la versione di alcuni testimoni, si tratterebbe di un autobus della linea 94 che per cercare di scartare un'auto, avrebbe travolto invece una moto, con due persone a bordo. Tuttavia, l'esatta dinamica del sinistro è ancora da verificare. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale che si stanno occupando di tutti i rilievi e accertamenti.

A causa dell'impatto tra i due mezzi si sono registrati quattro feriti: due uomini e due donne, rispettivamente di 31, 35, 55 e 60 anni. Fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. Ma per ogni accertamento sono stati trasportati in ospedale. A ferirsi sarebbero stati il conducente della moto, due passeggere del bus e il conducente Atm. Presenti infatti sul posto anche tre ambulanze e un'automedica del 118, inviati da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia, che hanno eseguito i trasporti in ospedale.

Il 31enne è stato portato in codice giallo all'ospedale di Niguarda, il conducente del bus 52enne in codice verde al Fatebenefratelli, la passeggera 60enne in codice giallo al Policlinico e l'altra passeggera, una 35enne, è stata invece portata in verde al Fatebenefratelli.

Cronaca
milano
