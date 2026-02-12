milano
video suggerito
video suggerito

Autobus con 27 studenti a bordo finisce in un fossato nel Mantovano: feriti 2 ragazzi e l’autista

Un autobus di linea con 27 studenti a bordo è finito in un fossato a San Giorgio Bigarello (Mantova). Due ragazzi e l’autista sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Enrico Spaccini
1 CONDIVISIONI
L’autobus finito nel fossato a San Giorgio Bigarello (foto da vigili del fuoco)
L’autobus finito nel fossato a San Giorgio Bigarello (foto da vigili del fuoco)

Un autobus di linea è uscito fuori strada, finendo in un fossato lungo la carreggiata e inclinandosi su un lato, nel territorio comunale di San Giorgio Bigarello (in provincia di Mantova). L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. A bordo del mezzo erano presenti 27 studenti di ritorno dalla scuola, oltre all'autista. Stando alle prime informazioni, 11 persone sono state visitate sul posto e tre hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Nessuno dei feriti sarebbe comunque in condizioni gravi.

(Foto da vigili del fuoco)
(Foto da vigili del fuoco)

L'allarme è scattato intorno alle 14 del 12 febbraio lungo la strada Padana Inferiore, tra Gazzo e Susano. A finire nel fossato è stato un autobus di linea extraurbana dell’Apam, l'azienda di servizi per la mobilità di Mantova. Il mezzo è finito in un fossato, in parte immerso nell'acqua. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con due squadre, partite dalla sede centrale di viale Risorgimento con un’autopompa e un’autogrù. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata affidata ai carabinieri della Stazione di Roverbella, della Compagnia di Mantova, e della polizia locale di San Giorgio Bigarello. Stando a quanto emerso finora, pare che l'autista si sia spostato troppo sul margine destro della carreggiata per far passare un veicolo proveniente dalla corsia opposta al senso di marcia ed è finito nel canale.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto tre ambulanze della Croce Verde, una del Soccorso Azzurro e due auto mediche. A bordo dell'autobus viaggiavano 27 studenti e l'autista. Undici persone sono state visitate sul posto dal personale sanitario e tre di loro sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Mantova: si tratta dell'autista, un 59enne residente a Mantova, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 15 anni entrambi di Roverbella. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Attualità
Cronaca
Mantova
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Perché le persone continuano a morire di freddo a Milano e cosa c’entrano le Olimpiadi
Sabotaggio sulla linea ferroviaria per la Valtellina: indaga l'antiterrorismo
"Clienti dimezzati per colpa delle Olimpiadi": un ristoratore vicino all'Arena Santa Giulia
Quali biglietti si possono davvero acquistare con meno di 40 euro per le Olimpiadi
Spesi 50 milioni per la sanità olimpica, ma l'Alta Valtellina resta senza reparto di pediatria
Quanti soldi porteranno le Olimpiadi a Milano: l’impatto su turismo e commercio
Prezzi folli per le case: c'è chi chiede 80mila per cinque notti a Cortina
Perché Fondazione Milano Cortina ha chiesto un prestito di 5 mln alla Regione Lombardia
Quali sostanze tossiche ci sono attorno all'Arena Santa Giulia: non sarà tutto bonificato per le Olimpiadi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views