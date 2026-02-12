Autobus con 27 studenti a bordo finisce in un fossato nel Mantovano: feriti 2 ragazzi e l’autista

Un autobus di linea con 27 studenti a bordo è finito in un fossato a San Giorgio Bigarello (Mantova). Due ragazzi e l’autista sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

L’autobus finito nel fossato a San Giorgio Bigarello (foto da vigili del fuoco)

Un autobus di linea è uscito fuori strada, finendo in un fossato lungo la carreggiata e inclinandosi su un lato, nel territorio comunale di San Giorgio Bigarello (in provincia di Mantova). L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. A bordo del mezzo erano presenti 27 studenti di ritorno dalla scuola, oltre all'autista. Stando alle prime informazioni, 11 persone sono state visitate sul posto e tre hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Nessuno dei feriti sarebbe comunque in condizioni gravi.

(Foto da vigili del fuoco)

L'allarme è scattato intorno alle 14 del 12 febbraio lungo la strada Padana Inferiore, tra Gazzo e Susano. A finire nel fossato è stato un autobus di linea extraurbana dell’Apam, l'azienda di servizi per la mobilità di Mantova. Il mezzo è finito in un fossato, in parte immerso nell'acqua. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con due squadre, partite dalla sede centrale di viale Risorgimento con un’autopompa e un’autogrù. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata affidata ai carabinieri della Stazione di Roverbella, della Compagnia di Mantova, e della polizia locale di San Giorgio Bigarello. Stando a quanto emerso finora, pare che l'autista si sia spostato troppo sul margine destro della carreggiata per far passare un veicolo proveniente dalla corsia opposta al senso di marcia ed è finito nel canale.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto tre ambulanze della Croce Verde, una del Soccorso Azzurro e due auto mediche. A bordo dell'autobus viaggiavano 27 studenti e l'autista. Undici persone sono state visitate sul posto dal personale sanitario e tre di loro sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Mantova: si tratta dell'autista, un 59enne residente a Mantova, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 15 anni entrambi di Roverbella. Le loro condizioni non sarebbero gravi.