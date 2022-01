Attraversa la strada in monopattino: bimba di 10 anni investita da un autobus a Milano Una bambina di 10 anni è stata investita da un autobus Atm a Milano mentre attraversava la strada a bordo di un monopattino. È successo in via Paravia, zona San Siro: fortunatamente la bimba non è grave.

A cura di Francesco Loiacono

(Foto Giancristofaro/Fanpage.it)

Paura nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 gennaio, a Milano. Una bambina di 10 anni è stata investita da un autobus dell'Atm mentre stava attraversando la strada a bordo di un monopattino. L'incidente stradale, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 16 in via Pier Alessandro Paravia, di fronte alla scuola comunale in zona San Siro. Stando a quanto ricostruito da Fanpage.it al momento, la bambina si trovava sul lato opposto dell'istituto scolastico e avrebbe attraversato all'improvviso la strada a bordo del suo mezzo, all'altezza di un attraversamento pedonale.

(Foto Giancristofaro/Fanpage.it)

La bambina è stata medicata sul posto: non è grave

Il conducente dell'autobus, un mezzo della linea 98, ha detto non è riuscito a frenare in tempo e così il bus, che procedeva a bassa velocità, ha colpito la bambina. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118, inizialmente allertata in codice giallo, e una pattuglia della polizia locale. Per fortuna le condizioni della bimba non sono gravi: la piccola è stata medicata all'interno dell'ambulanza dai soccorritori del 118 e il codice di intervento è passato da giallo a verde.

(Foto Giancristofaro/Fanpage.it)

I vigili urbani hanno effettuato i rilievi del caso segnando sull'asfalto il punto dell'impatto e ascoltando il conducente del bus, che ha riferito loro la propria versione dei fatti. L'uomo ha detto che la bambina avrebbe attraversato la strada all'improvviso, senza dargli il tempo di frenare. L'esatta dinamica dell'accaduto è adesso al vaglio della polizia locale, che dovrà poi accertare eventuali responsabilità del conducente: l'importante è che la bimba stia bene.

(Ha collaborato Simone Giancristofaro)