Attivisti di Fridays for Future occupano la sede Coni: “Olimpiadi sono un danno ambientale e sociale” Decine di attivisti di Fridays for Future sono entrati nella sede Coni di Milano per attaccare volantini: “No al consumo di suolo e costruzione di nuovi impianti”.

A cura di Enrico Spaccini

Una cinquantina di ragazzi dell'associazione Fridays for Future sono entrati nella sede del Comitato olimpico nazionale italiano di Milano, in via Piranesi 46, per attaccare volantini. Come spiegato da alcuni manifestanti, questa azione contro il Coni sarebbe contro l'uso della neve artificiale durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.

Tra le richieste, c'è la creazione di un comitato scientifico indipendente per valutare l'impatto climatico della manifestazione. Spicca, inoltre, l'invito a non accettare sponsorizzazioni da parte dell'industria del fossile e a non costruire nuovi impianti, ma piuttosto di utilizzare quelli già esistenti.