Attimi di paura alla stazione, uomo prende un martello e frantuma i finestrini del treno: arrestato Un uomo di 33 anni ha danneggiato un treno: ha preso un martello e spacco una decina di finestrini. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

A cura di Ilaria Quattrone

Attimi di paura alla stazione di Mariano Comense, comune in provincia di Como. Nella giornata di ieri, lunedì 14 febbraio, un uomo è stato arrestato dopo aver compiuto un atto vandalico: secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", il 33enne avrebbe preso un martello e iniziato a frantumare i finestrini di un treno che stava rallentando. Fortunatamente non sono stati registrati feriti.

L'uomo ha distrutto almeno una decina di finestrini

L'episodio è avvenuto poco dopo le 7 del mattino: il treno che arrivava ad Asso ed era diretto a Milano stava entrando in stazione. A un certo punto, sono stati distrutti almeno una decina di finestrini creando un enorme trambusto. Il 33enne, già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato a colpirli dalla banchina. Dopo aver ricevuto l'allarme, i carabinieri sono intervenuti immediatamente e lo hanno bloccato con ancora in mano il martello. L'arma è stata sequestrata e l'uomo arrestato in flagranza di reato.

Il 33enne dovrà rispondere di danneggiamento aggravato

Il 33enne dovrà rispondere dell'accusa di danneggiamento aggravato: oggi si è svolto per lui il processo in direttissima. Per il momento non sono chiari i motivi del suo gesto. Mentre venivano svolte tutte le operazioni di polizia, il treno è stato bloccato: i passeggeri sono stati fatti scendere e la circolazione ha subito qualche disagio. Il treno infatti non ha potuto proseguire la corsa viste le sue condizioni e i danni. I passeggeri, spaventati da quello che hanno dovuto vivere, hanno quindi dovuto prendere il treno successivo arrivando così alla stazione di Milano-Cadorna con un ritardo di circa trenta minuti.