Vandali a Seregno, spaccano il vetro del treno con il martello e fuggono: fermati due minori Due ragazzini sono stati fermati dai carabinieri dopo aver rotto con il martello il finestrino di un treno. Sono stati fermati da una giovane capotreno. Intanto si cerca il complice.

A cura di Giorgia Venturini

Vandali sul treno Albairate-Saranno. Sono le 20.30 di ieri domenica 23 gennaio quando un gruppo di ragazzini minorenni ha rotto il vetro del treno e hanno tentato la fuga. Stando alle informazioni rilasciate dai carabinieri di Seregno, i vandali erano sul treno Trenord che a quell'ora si è fermato proprio alla stazione del paese brianzolo: una volta fermo i minori hanno asportato il martelletto frangivetro frantumando con lo stesso il vetro di un’anta della porta scorrevole del vagone sul quale stavano viaggiando.

Si cerca il terzo complice del gruppo

Ad intervenire immediatamente per bloccare il gruppo di ragazzini è stata una giovane capotreno: è riuscita a fermare due di loro e a chiamare immediatamente i militari che pochi secondi dopo sono intervenuti in aiuto della donna. I militari hanno verificato i danni del treno e hanno prelevato i due ragazzi portandoli in caserma: i minori sono stati identificati e sono stati allertati i genitori. Si trattano di un 16enni di Seveso e un 17enne di Bovisio Masciago: entrambi dovranno rispondere di tentato furto del martello frangivetro, danneggiamento aggravato e interruzione del pubblico servizio. Infatti questo atto vandalico ha portato alla sospensione di due treni, ovvero quello interessato dai danneggiamenti e quello successivo della tratta Seregno-Milano Porta Garibaldi. Ora i carabinieri sono al lavoro per cercare di identificare anche il terzo minore che ha preso parte al danneggiamento. Fondamentali saranno le telecamere di video-sorveglianza della zona: le immagini forniranno tutti i dettagli dell'accaduto e verrà identificato anche il complice.