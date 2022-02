Uomo investito e ucciso da un treno merci a Lodi: sospeso per ore il traffico ferroviario Un uomo è stato investito e ucciso da un treno merci. La tragedia nel primo pomeriggio di oggi vicino alla stazione ferroviaria di Lodi. Sospeso per ore il traffico ferroviario, poi riattivato dopo le 18.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 26 febbraio, nei pressi della stazione ferroviaria di Lodi. Un uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, è morto dopo essere stato investito da un treno merci. L'episodio è accaduto attorno alle 15, come hanno reso noto l'Azienda regionale emergenza urgenza e Rete ferroviaria italiana (Rfi), la società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria.

Al momento non è chiara la dinamica dell'episodio: dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse cercando di attraversare i binari e non si sia accorso del sopraggiungere del convoglio, il cui macchinista non ha potuto fare niente per evitare l'impatto. Non si esclude comunque, al momento, nemmeno l'ipotesi di un gesto volontario. Sul luogo dell'investimento sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia ferroviaria di Lodi. Per l'uomo investito non c'era però ormai più nulla da fare: è morto sul colpo a causa dei traumi riportati. I rilievi della Polfer dovranno servire ad accertare l'esatta dinamica dell'episodio.

Rfi: sospeso per ore il traffico ferroviario

La tragedia ha avuto pesanti ripercussioni anche sul traffico ferroviario. Dalle 14.57, stando a quanto riporta Rfi sul proprio sito, "sulla linea Milano – Piacenza, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Lodi per l’investimento di una persona da parte di un treno". Il traffico risultava ancora sospeso in un aggiornamento delle ore 17 ed è stato poi riattivato, come fanno sapere da Rfi, attorno alle 18.05. In totale il bilancio dell'incidente è stato di rallentamenti di 150 minuti per un Intercity e fino a 25 minuti per otto treni regionali. Si segnalano inoltre un Intercity e 12 Regionali limitati e 12 convogli regionali cancellati.