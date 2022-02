Uomo travolto e ucciso da un treno a Lissone: inutili i soccorsi Uomo è morto poco prima di mezzogiorno dopo essere stato investito da un treno lungo la ferrovia tra Desio e Lissone-Muggiò, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Altra persona investa da un treno nella mattinata di oggi mercoledì 16 febbraio. Dopo il ragazzo di 16 anni travolto nel Varesotto e ora ricoverato in prognosi riservata, un uomo, non ancora identificato, è rimasto ucciso da un treno che non ha fatto in tempo a evitarlo. È successo lungo la ferrovia tra Desio e Lissone-Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. Cosa sia successo con esattezza è ancora tutto da capire: stando alle prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 118 è arrivata alle 11.50. Sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici in ambulanza e in automedica ma purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Nulla purtroppo sono serviti i tentativi di salvarlo: è morto sul colpo. Ora sono ancora in corso i rilievi effettuati dalla polizia ferroviaria.

Treni cancellati o deviati

Intanto la circolazione di Trenord è stata bloccata tra Seregno e Monza: alcuni treni sono stati cancellati, altri hanno subito una variazione di percorso. Così ha comunicato anche l'azienda sui suoi canali social. Come alternative di viaggio per i passeggeri Trenord suggerisce la linea S2, quella che collega Mariano Comense a Rogoredo. Oppure la S4 o il Regionale7 Como via Saronno. Tra le linee coinvolte dai disagi relativi all'evento anche la S11 e la S9.

Ragazzo di 16 anni travolto da un treno nel Varesotto

Poche ore prima un ragazzo di 16 anni è stato travolto da un treno, mentre il convoglio era in prossimità di entrare nella stazione ad Arcisate, in provincia di Varese. Il treno non era quindi a velocità sostenuto ma il macchinista non ha fatto in tempo a evitare il 16enne. Il ragazzo è stato soccorso sul posto e portato in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese dove è stato sottoposto agli accertamenti clinici: sarebbe ricoverato in gravi condizioni a causa di un forte trauma cranico. Resta in terapia intensiva e in prognosi riservata. Ora la polizia ferroviaria è al lavoro per cercare di capire quanto accaduto e ricostruire minuto per minuto il tragico incidente