Arcisate, ragazzo di 16 anni travolto da un treno mentre era in stazione: è grave Un ragazzo di 16 anni è in prognosi riservata e in gravi condizioni in ospedale dopo che questa mattina è stato soccorso in codice rosso perché è stato travolto da un treno mentre era in stazione.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia questa mattina lungo i binari della linea ferroviaria "Porto Ceresio-Varese". Verso le 8 un ragazzo di 16 anni è stato travolto da un treno, mentre il convoglio era in prossimità di entrare nella stazione ad Arcisate, in provincia di Varese. Il treno non era quindi a velocità sostenuto ma il macchinista non ha fatto in tempo a evitare il 16enne.

Da ricostruire ancora la dinamica dell'incidente

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: gli agenti della polizia locale del paese che hanno la sede vicino alla stazione si sono precipitati immediatamente sul posto. Pochi secondi dopo sono arrivati i medici e i paramedici del 118. Il ragazzo è stato soccorso sul posto e portato in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese dove è stato sottoposto agli accertamenti clinici: sarebbe ricoverato in gravi condizioni a causa di un forte trauma cranico. Resta in terapia intensiva e in prognosi riservata. Ora la polizia ferroviaria è al lavoro per cercare di capire quanto accaduto e ricostruire minuto per minuto il tragico incidente: per ora si seguono tutte le piste d'indagini. L'incidente ha causato un forte ritardo nella circolazione sulla linea ferroviaria: i treni sono rimasti bloccati tra Arcisate e Varese. Ternord fa sapere che ha attivato un servizio sostitutivo con bus in direzione Nord. Per gli altri viaggi è possibile usare le linee "Chiasso-Milano" fino a Seregno e poi la linea S9 con direzione Saronno: qui partono anche i treni per l'aeroporto di Malpensa. A breve verrà ripristinato piano piano il regolare traffico ferroviario. Ora tutta l'attenzione è sulla condizione di salute del ragazzo.