Atlete appendono striscioni per l’allenatrice accusata di maltrattamenti: “Stefania ti amiamo” Alcune atlete e le loro madri hanno attaccato alcuni striscioni a sostegno di Stefania Fogliata. L’allenatrice è accusata di maltrattamenti e abusi verbali. Domani verrà sentita dal gip e dal Tribunale federale.

A cura di Enrico Spaccini

"Siamo farfalle, lasciateci volare. Stefania torna". Sono numerosi gli striscioni che sono stati appesi all'esterno della palestra comunale di Calcinato (Brescia), dove fino a martedì scorso si tenevano gli allenamenti dell'accademia di ginnastica ritmica Nemesi. Ma non sono apparsi dal nulla. A scriverli e a legarli al corrimano sono state alcune atlete e le loro mamme, con l'intenzione di manifestare la propria volontà a supportare l'allenatrice Stefania Fogliata.

La 31enne, proprio dopo la perquisizione di martedì, è stata interdetta per un anno dalla professione per presunti maltrattamenti ai danni delle allieve dell'accademia di ginnastica ritmica. Domani, venerdì 27 gennaio, Fogliata sarà sentita per la prima volta dalla giudice per le indagini preliminari Francesca Grassani.

Le denunce di abusi e maltrattamenti

Da settembre, sono arrivate alla Procura di Brescia almeno otto denunce da parte di altrettante atlete e rispettive famiglie. Tutte parlano di abusi verbali, violenze, punizioni. Qualcuna di loro sarebbe stata costretta a "saltare i pranzi o la scuola", altre ad "allenamenti ed esercizi gravosi esasperandole per finalità agonistiche".

“Le giovani atlete, trasformate in automi, dovevano accettare supinamente critiche feroci, insulti gratuiti, invasioni indebite della sfera privata e aggressioni fisiche”, scrive la gip nella sua ordinanza. Pratiche quotidiane che si sarebbero ripetute sin dal 2017.

Domani mattina, Fogliata comparirà davanti alla gip del Tribunale di Brescia, mentre nel pomeriggio verrà ascoltata dal Tribunale della federazione. "Fgi vogliamo allenarci", si legge in un altro striscione. L'accademia Nemesi, però, rimarrà chiusa almeno fino al termine delle indagini preliminari.