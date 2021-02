Altra cena abusiva, altre sanzioni. Questa volta nel mirino della polizia è stato un ristorante di Appiano Gentile, in provincia di Como. Nella serata di sabato 30 gennaio infatti all'interno del locale è stata organizzata una cena nonostante i divieti anti contagio: la Lombardia era ancora in zona arancione ed era consentito solo il servizio d'asporto. In zona gialla resta però il divieto di servizio al tavolo dopo le 18. Stando a quanto riferito dalla polizia, gli agenti avevano notato fin dalle 18 un via vai di auto entrare nel parcheggio del locale. Macchine che poi non uscivano anche dopo aver ritirato la prenotazione d'asporto. A un certo punto gli agenti hanno notato il titolare chiudere il cancello del locale.

Scattano multe per un totale di 5mila euro

Insospettiti di tutto ciò, i militari hanno deciso di fare irruzione nel ristorante dove hanno trovato una quarantina di clienti che cenavano e festeggiavano. Così sono scattate le sanzioni per aver violato nel norme imposte dalle disposizioni governative: in totale, clienti e proprietario, dovranno pagare 5mila euro. E ancora: per il locale è scattata anche una sanzione accessoria di cinque giorni di chiusura.

A Milano multati 25 clienti in un ristorante di Porta Vittoria

La vicenda ne ricorda un altro verificatosi nella serata di domenica 31 gennaio: 25 clienti sono stati trovati seduti al tavolo di un ristorante in via Pietro Calvi in zona Porta Vittoria a Milano. Tutte e 25 le persone sono state multate per aver violato le disposizioni anti contagio. Tra queste anche il proprietario del locale, che oltre la multa ha dovuto chiudere il proprio ristorante per cinque giorni.