Erano almeno 25 i clienti seduti al tavolo di un ristornate quando la polizia ha fatto il blitz ieri sera 31 gennaio all'interno del locale milanese di via Pietro Calvi, in zona Porta Vittoria. Ora sono finiti tutti nei guai, compreso il proprietario 69enne del locale: le sanzioni infatti sono scattate quando in Lombardia era in zona arancione e vietata la consumazione al tavolo in tutti gli orari. Cosa che invece oggi è possibile solo per pranzo dal momento che tutta la regione è entrata in zona gialla. Norme anti Covi che sono state violate all'interno del locale: qui, come riporta Milano Today, la saracinesca era abbassata e fuori dalla porta d'ingresso erano in coda i riders per le consegne, mentre all'interno i tanti clienti seduti al tavolo.

Per i clienti e il titolare del locale è scattata una multa da 400 euro

Il blitz della polizia è scattato verso le 21.45: a insospettire gli agenti sarebbero stati i rumori e le voci dei clienti provenire dalla sala interna del locale. Così la pattuglia non ci ha pensato due volte e si è fermata: gli agenti si sono avvicinati al locale e i riders hanno spiegato che si trovavano lì in attesa della consegna a domicilio. E che nulla sapevano su quanto stava accadendo dentro. I poliziotti così una volta entrati dalla porta sul retro hanno trovato ben 25 persone, donne e uomini di età compresa tra i 20 e i 68 anni, sedute ai tavoli. Ora, insieme al titolare, dovranno pagare una multa da 400 euro per il mancato rispetto delle norme anti Covid. E ancora: il locale è stato segnalato alla Prefettura che potrà decidere di sospendere la chiusura momentanea del ristorante.