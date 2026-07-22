Oltre 200mila foto e video a sfondo sessuale di bambini: sei arresti per pedopornografia

Sei uomini di età compresa tra i 40 e i 64 anni sono stati arrestati per pedopornografia. Sui loro dispositivi sono stati trovati in tutto oltre 200 file di bambini abusati. Altre tre persone invece sono state denunciate.

Sei persone – due residenti a Milano, due nella provincia di Lodi, uno nella provincia di Como, uno nel capoluogo napoletano – di età compresa tra i 40 ed i 64 anni – sono state arrestate per essere state trovate in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico: oltre 200mila file, tra immagini e video di bambini abusati.

Oltre agli arrestati, si aggiungono altre tre persone denunciate, a carico delle quali è stato sequestrato altro materiale informatico utilizzato sempre per le attività illecite.

L’indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è stata avviata a dicembre 2025 e ha consentito di esplorare e monitorare in maniera continuativa i canali online di distribuzione del materiale illecito a livello transnazionale; in particolare, grazie alla collaborazione con un’organizzazione no profit internazionale, sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile.

All’operazione di indagine hanno preso parte anche le Sezioni Operative della Polizia Postale di Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Bergamo e Como, nonché il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli.