Molesta e palpeggia sul petto una bimba di 10 anni davanti al padre durante una festa a Milano: 53enne nei guai

L’episodio si è verificato in un bar di viale Fulvio Testi, a Milano, la sera di sabato 5 luglio scorso.

Immagine di repertorio

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano per molestie e palpeggiamenti su una bimba di 10 anni incontrata ad una festa di quartiere organizzata in un bar di viale Fulvio Testi, a Milano, la sera di sabato 5 luglio scorso.

Secondo quanto ricostruito dai militari con l'aiuto dei testimoni, il 53enne – sotto l'effetto di alcol – si sarebbe avvicinato alla bimba che si trovava in compagnia del padre e della sorella maggiore. Ad un certo punto – in un momento di distrazione del padre della bimba – l'uomo avrebbe appoggiato l'indice e medio della mano destra sulle sue labbra e poi avrebbe fatto lo stesso sulla bocca della bimba, come a simulare un bacio a distanza. Infine le avrebbe messo le mani sul petto e l'avrebbe molestata con insistenza.

Il tutto sarebbe durato pochi istanti. Appena il padre della piccola si è accorto di quanto stava accadendo avrebbe spinto con violenza l'uomo lontano dalla figlia facendolo cadere a terra.

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Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) che hanno trasportato in codice verde il molestatore in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Presenti anche i carabinieri del Radiomobile di Milano che hanno ricostruito quanto accaduto.

Al termine delle verifiche il pm Elio Ramondini ha stabilito l'arresto del 53enne con l’accusa di atti sessuali su minori di 14 anni. Appena l'uomo uscirà dall'ospedale verrà trasferito direttamente nel carcere milanese di San Vittore.