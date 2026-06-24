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Abusò per sette anni di un bambino, arrestato a Milano un 65enne ricercato in Brasile

L’uomo era destinatario di un mandato d’arresto internazionale emesso dalla Corte Criminale di Belo Horizonte (Brasile).
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A cura di Francesca Caporello
Foto di repertorio
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Un uomo di 65 anni, cittadino italo-brasiliano, abusò di un bambino, suo parente, dal 1996 fino al 2003 a Belo Horizonte (Brasile). Giunto poi in Italia è stato rintracciato e arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri in zona Giambellino, a Milano, mentre era seduto ai tavolini di un bar.

Stando a quanto si apprende le manette sono scattate a seguito di una attivazione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – Interpol di Roma su input delle Autorità brasiliane, personale del Nucleo Investigativo di Milano che ha dato esecuzione a un mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte Criminale di Belo Horizonte (Brasile).

L'attività investigativa, sviluppata attraverso mirati servizi di osservazione pedinamento e controllo nei confronti dei familiari residenti a Milano, ha consentito di localizzare il cittadino italo-brasiliano di 65 anni, destinatario di un provvedimento restrittivo emesso all'inizio di quest'anno, 2026, a seguito di condanna definitiva a 15 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale su minori.

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L'uomo è stato fermato e portato in carcere. Ora si trova a disposizione della Corte d'Appello di Milano, in attesa dell'espletamento delle procedure di estradizione verso il Brasile.

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