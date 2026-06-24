Abusò per sette anni di un bambino, arrestato a Milano un 65enne ricercato in Brasile

L’uomo era destinatario di un mandato d’arresto internazionale emesso dalla Corte Criminale di Belo Horizonte (Brasile).

Foto di repertorio

Un uomo di 65 anni, cittadino italo-brasiliano, abusò di un bambino, suo parente, dal 1996 fino al 2003 a Belo Horizonte (Brasile). Giunto poi in Italia è stato rintracciato e arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri in zona Giambellino, a Milano, mentre era seduto ai tavolini di un bar.

Stando a quanto si apprende le manette sono scattate a seguito di una attivazione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – Interpol di Roma su input delle Autorità brasiliane, personale del Nucleo Investigativo di Milano che ha dato esecuzione a un mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte Criminale di Belo Horizonte (Brasile).

L'attività investigativa, sviluppata attraverso mirati servizi di osservazione pedinamento e controllo nei confronti dei familiari residenti a Milano, ha consentito di localizzare il cittadino italo-brasiliano di 65 anni, destinatario di un provvedimento restrittivo emesso all'inizio di quest'anno, 2026, a seguito di condanna definitiva a 15 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale su minori.

L'uomo è stato fermato e portato in carcere. Ora si trova a disposizione della Corte d'Appello di Milano, in attesa dell'espletamento delle procedure di estradizione verso il Brasile.