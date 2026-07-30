Fotografo 77enne arrestato a Milano per abusi e violenza sessuale su un 14enne suo vicino di casa

Un fotografo in pensione di 77 anni avrebbe abusato di un ragazzino di 14 anni, suo vicino di casa, che si recava da lui per alcune lezioni private di tecniche fotografiche. Il ragazzo è riuscito a raccontare ai genitori quanto subito e loro hanno subito sporto denuncia.

Un anziano fotografo 77enne di Milano, con una lunga carriera alle spalle nel mondo pubblicitario, è stato arrestato con l'accusa di abusi e violenza sessuale nei confronti di un ragazzino di 14 anni, suo vicino di casa, che si recava da lui per qualche lezione privata di fotografia.

Come riportato dal quotidiano Il Giorno, i fatti si sarebbero verificati in un appartamento nella periferia ovest di Milano il 25 giugno scorso. Stando a quanto si apprende, quel giorno il 14enne si sarebbe recato, come probabilmente era già accaduto altre volte, in casa del suo vicino 77enne, conosciuto molto bene anche dai suoi genitori, per apprendere le basi e le tecniche della fotografia. Ma l'uomo anziché impartire la lezione avrebbe invece allungato le mani sul ragazzo, approfittando della situazione. Poi l'avrebbe riaccompagnato alla porta, lasciandolo andare come se niente fosse.

A quel punto, il 14enne sarebbe corso immediatamente dai genitori a raccontare quanto subito. E da lì sono partiti i provvedimenti. I familiari hanno allertato le forze dell'ordine e sporto denuncia senza pensarci due volte. La Procura di Milano ha aperto così un'inchiesta per abusi e violenza sessuale su minore. Le indagini sono state affidate agli agenti del Nucleo tutela donne e minori della polizia locale.

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Nell'ambito degli accertamenti il ragazzo è stato ascoltato, in forma protetta, e invitato a raccontare i fatti, ricostruiti in maniera coerente. Nell'arco di breve tempo, i pm hanno inoltrato al gip una richiesta di misura cautelare nei confronti del settantasettenne, che viene subito accolta e che si concretizza nell'attuazione degli arresti domiciliari.

Venerdì scorso, 24 luglio, gli agenti della polizia locale si sono recati dal 77enne per la notifica il provvedimento restrittivo. Stando a quanto riportato dal Giorno, l'uomo avrebbe ammesso in lacrime le sue responsabilità durante l’interrogatorio di garanzia, mostrandosi pentito per quanto successo.