Anziano muore dopo essere stato punto da un insetto su un sentiero nella Bergamasca

A cura di Simona Buscaglia

Un 82enne è morto oggi a Pradalunga, nella Bergamasca, a seguito della puntura di un insetto. L’uomo, che si trovava in un sentiero impervio, è stato soccorso dai medici e paramedici del 118 che hanno effettuato sul posto le manovre di rianimazione in seguito all'arresto cardiocircolatorio ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Lo riporta in una nota l'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).

Complicate le operazioni di soccorso

Le operazioni per cercare di salvare l'82enne, cominciate questa mattina poco dopo le otto e mezza, sono state lunghe e problematiche a causa della difficoltà incontrata nel raggiungere il luogo del malore, un sentiero verso il Santuario della Madonna della Forcella. Sul posto sono intervenuti infatti l'elisoccorso e il soccorso alpino, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Non si conosce ancora il tipo di insetto che ha provocato la reazione e il conseguente arresto cardiocircolatorio dell'uomo.

Altro incidente sulle montagne in Lombardia

Poche settimane fa un altro escursionista aveva perso la vita sulle montagne vicino Bergamo. Un uomo di 67 anni è morto durante un’escursione tra i monti della Val Brembana, nel territorio comunale di Branzi, in provincia di Bergamo. La vittima, residente a Sesto San Giovanni, nel Milanese, aveva accusato un malore mentre si trovava su un sentiero. L’intervento di un elicottero e di una squadra del soccorso alpino si era rivelato inutile: la salma era stata portata a valle in elicottero. Stando a quanto ricostruito, l'uomo si trovava lungo il sentiero che dai Laghi Gemelli porta al Passo di Mezzeno e poi scende a Roncobello.