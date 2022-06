Anziana lotta con uno scippatore fuori dal supermercato e lo fa arrestare, stava scappando in bici Anziana lotta con uno scippatore fuori dal supermercato e lo fa arrestare. Il 23enne aveva appena colpito una seconda volta fuori dal supermercato. Aveva tentato la fuga su una bici rubata.

A cura di Enrico Spaccini

Lo scippatore intercettato dai carabinieri

Aveva appena finito di lottare contro lo scippatore quando ha chiamato i carabinieri. Era sabato mattina, circa le 11 e 15, e l'anziana donna era uscita da un supermercato di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Ad aspettarla c'era un ragazzo di 23 anni in sella alla bicicletta pronto a strapparle di mano la borsetta. Lei però non si è arresa: ha reagito fino a farlo desistere e scappare.

Il secondo colpo

Al telefono ha raccontato tutto ai militari della compagnia di Desio, che l'hanno raggiunta poco dopo. L'anziana vittima era ancora lì, ad aspettarli. Ha spiegato tutte le caratteristiche della bici che usava quel ragazzo (in particolare il colore bianco), l'aspetto fisico e com'era vestito. Il 23enne è stato rintracciato qualche minuto più tardi. Era tornato in azione. Anche questa volta ha preso di mira un'anziana signora che era appena uscita da un supermercato, riuscendo però a portargliela via. Nello strattonarla, l'ha fatta anche cadere.

La fuga e l'arresto

La seconda vittima, che non ha riportato gravi ferite nella caduta, ha aggiunto altre informazioni sul ladro che nel frattempo si era allontanato. Fuggendo, si era disfatto della bici poiché si era danneggiata durante l'ultimo colpo e ne ha rubata un'altra da un cortile di un'abitazione lì vicino. Poco lontano i carabinieri, soprattutto grazie alle descrizioni fornite dalla due vittime, lo hanno intercettato. Arrestato, gli hanno trovato addosso il cellulare e gli 88 euro che aveva appena rubato. Portato al carcere al termine dell'udienza di convalida al Tribunale di Monza, dovrà rispondere dell'accusa di furto con strappo.