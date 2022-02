Anziana cade per strada a Milano, rider si ferma e le fa compagnia fino all’arrivo dei soccorsi Migliaia di like sui social per una foto che immortala un rider mentre soccorre un’anziana caduta per strada a Milano. “Delle immagini semplici, umane”, ha scritto l’autrice dello scatto, pubblicato dalla testata “Milanotoday”.

A cura di Francesco Loiacono

La foto scattata da una passante (Fonte: Milanotoday)

Una foto scattata da una passante e pubblicata dalla testata "Milanotoday" sta facendo il pieno di "like" e commenti sui social. Lo scatto immortala un rider inginocchiato a prestare soccorso a un'anziana dopo una caduta. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 febbraio, in via Luigi Canonica, nella zona di via Sarpi. La signora, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è caduta per terra a causa di un mancamento, riportando alcune ferite al volto. Mentre sul posto arrivavano i soccorritori del 118, diverse persone si sono fermate per sincerarsi che la signora stesse bene. Tra di loro a colpire la passante che ha scattato la foto è stato un rider, che col suo zaino da lavoro sulle spalle si è inginocchiato accanto all'anziana e le ha sorretto il capo, prestandole i primi soccorsi.

L'autrice della foto: Delle immagini semplici, umane

"Condivido queste immagini, perché sento la necessità di farle parlare – ha scritto l'autrice della fotografia, inviata poi alla testata milanese -. Delle immagini semplici, umane. Eravamo in tanti ad aspettare che arrivasse l'ambulanza per quella signora anziana, che cadendo in seguito ad un mancamento, ha riportato una brutta ferita al naso. Dei ragazzi si sono subito attivati per chiamare i soccorsi, e quell'uomo era lì, con il suo lavoro sulle spalle, a tenerle il naso e la testa. Una scena di un giorno comune, di gente comune, dalla quale è entrato e uscito in silenzio".

La signora, una 85enne, è poi stata soccorsa da un equipaggio del 118, giunto a bordo di un'ambulanza. Non ha riportato gravi traumi: è stata trasportata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Chissà se, rivedendo questa foto, avrà voglia di rintracciare e ringraziare l'uomo che si è prodigato più di tutti per aiutarla e si è poi allontanato in silenzio: "Queste persone dovrebbero essere rintracciate e premiate", ha scritto uno dei tanti utenti dei social che hanno commentato il bel gesto del rider.