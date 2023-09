Angela e Luigi, la coppia morta a poche ore di distanza dopo le nozze della figlia A Nerviano (Milano) è morta una coppia: si tratta di Angela (84 anni) e Luigi (90 anni). Sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra e dopo il matrimonio della figlia.

Una coppia è morta dopo il matrimonio della figlia: è successo a Nerviano, comune che si trova nella provincia di Milano, nella giornata di martedì 5 settembre. Sulla base di quanto raccontato dal quotidiano Il Giorno l'uomo, Luigi Bina, è morto proprio nel giorno delle nozze. Aveva novant'anni. Qualche ora dopo è morta anche la moglie, Angela Benecchi che invece aveva 84 anni. La notizia ha sconvolto tutta la comunità di Nerviano.

Il padre è morto nel giorno del matrimonio

La figlia Annamaria, che lavora come insegnante in una scuola elementare, stava per sposarsi. A un certo punto, ha ricevuto una terribile notizia: il padre, che si era ammalato a luglio, ha avuto un tracollo nella giornata di venerdì 1 settembre e dopo qualche giorno è purtroppo morto. Il giorno dopo, mentre si stavano svolgendo i preparativi per il funerale, è morta l'84enne che stava male da diverso tempo. Sulla base di quanto raccontato da molti, la coppia era molto unita.

L'ex sindaco di Nerviano, Sergio Parini, è rimasto particolarmente sconvolto da questa notizia. L'ex primo cittadino, infatti, era un amico di famiglia. Le ha descritte come persone straordinarie: "Sembra quasi si siano messi d'accordo. La cosa che ha colpito tutti è la loro scomparsa nell'arco di 24 ore".

Chi erano Angela Benecchi e Luigi Bina

Angela Benecchi e Luigi Bina erano molto conosciuti a Nerviano perché avevano un negozio di calzature in paese. Luigi era inoltre una persona che frequentava molto la parrocchia di Nerviano. La coppia, Angela e Luigi, aveva quattro figli. Oltre Annamaria, che si sarebbe dovuta sposare, ci sono Marco, Paolo e Carlo.