Abbandonano la figlia di 8 mesi in auto per andare a festeggiare le nozze di un amico: denunciati Una coppia di Milano è stata denunciata per abbandono di minore perché avrebbe lasciato la figlia di 8 mesi chiusa sull’automobile. Il veicolo si trovava nel parcheggio del ristorante dove i due erano impegnati a festeggiare il matrimonio di un amico.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella tarda serata di ieri, sabato 16 settembre, una coppia è stata denunciata a Cusago (Milano) per abbandono di minori. La coppia avrebbe lasciato la figlia da sola all'interno della loro automobile per partecipare ai festeggiamenti di un matrimonio. Individuati dai carabinieri, hanno raccontato di stare controllando la figlia attraverso un cellulare in videochiamata.

La piccola lasciata sull'auto parcheggiata fuori dal ristorante di Cusago

I carabinieri della stazione di Cornaredo sono infatti intervenuti in via Fratelli Cervi a Cusago dove si trova il parcheggio di un ristorante. Hanno trovato una bambina di 8 mesi, che era stata lasciata sola all'interno di un'automobile parcheggiata. I militari sono riusciti subito a risalire all'identità dei genitori: si tratta di due persone di 41 e 31 anni. La coppia stava partecipando ai festeggiamenti per il matrimonio di un loro amico.

"La controllavamo da remoto": così i genitori si sono giustificati con i carabinieri

Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari, i due hanno raccontato di stare controllando la piccola da remoto attraverso una video chiamata a un cellulare posizionato sull'automobile accanto alla piccola.

Avrebbero poi detto di aver lasciato i finestrini chiusi così da evitare che la piccola si ammalasse. Fortunatamente la bimba è stata trovata in buona salute. I carabinieri l'hanno affidata nuovamente ai genitori. Questi, però, sono stati denunciati e adesso dovranno rispondere dell'accusa di abbandono di minore.