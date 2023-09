Abbandonano la figlia in auto mentre sono a un matrimonio: “La controllavamo in videochiamata” Il ritrovamento della piccola di 8 mesi è avvenuto nel parcheggio di un ristorante a Cusago (Milano): in quel locale i due genitori, 41 e 31 anni, stavano partecipando al ricevimento di nozze di un amico. “Eravamo in contatto con il cellulare in videochiamata”, le loro parole davanti ai Carabinieri.

Avevano lasciato un cellulare acceso in videochiamata "per controllarla". Così si sono giustificati davanti ai Carabinieri di Cornaredo i genitori della piccola di 8 mesi lasciata dentro una macchina parcheggiata a Cusago, sud ovest di Milano, mentre festeggiavano il matrimonio di un amico. "I finestrini erano chiusi proprio per farle evitare malanni", ancora le loro parole davanti agli inquirenti.

Il ritrovamento della bambina è avvenuto nel parcheggio di un ristorante in via Fratelli Cervi: in quel locale, giusto oggi, i due genitori milanesi (41 e 31 anni) stavano partecipando a un ricevimento di nozze. Senza la figlia di 8 mesi, abbandonata dentro la vettura all'esterno. Completamente sola in auto, chiusa a chiave con i finestrini chiusi. Forse un modo per godersi il pranzo senza preoccupazioni? "Eravamo in contatto con lei, il cellulare era davanti alla bambina", la loro giustificazione davanti ai militari.

Servita ben a poco. I due coniugi sono stati denunciati ora per abbandono di minore, mentre la piccola è stata restituita a mamma e papà.