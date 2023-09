I genitori che hanno abbandonato la figlia di 8 mesi in auto: “Finestrini erano chiusi per non farla ammalare” I finestrini dell’auto in cui era stata lasciata sola la bimba di 8 mesi nel Milanese lo scorso sabato erano chiusi. I genitori hanno spiegato questa scelta dicendo che era per “evitare malanni”.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

I due genitori milanesi che hanno lasciato la figlia di 8 mesi sola in macchina per andare a un matrimonio di un loro amico avevano anche lasciato i finestrini chiusi. Lo hanno detto loro stessi ai carabinieri di Cornaredo, spiegando che in questo modo speravano di "evitare malanni" alla piccola. Entrambi sono stati denunciati dai militari per abbandono di minore.

La bimba lasciata in auto per una festa di matrimonio

Secondo quanto ha riferito la coppia, un 41enne e una 31enne entrambi milanesi, la bambina di appena 8 mesi stava dormendo in macchina e loro dovevano andare alla festa di matrimonio di un loro amico nella serata di sabato 16 settembre. Arrivati al parcheggio del ristorante di via Fratelli Cervi, a Cusago, hanno deciso di lasciare la figlia in auto da sola.

"Eravamo in contatto con lei", hanno assicurato ai carabinieri che hanno trovato la bambina e, allarmati, si sono messi sulle tracce dei suoi genitori. I due avevano piazzato un cellulare davanti alla piccola in videochiamata. In questo modo, hanno detto, potevano vederla anche a distanza.

"Con i finestrini abbassati rischiava di ammalarsi"

A preoccupare i militari, però, c'era anche il fatto che l'avevano lasciata con i finestrini chiusi. Il padre e la madre hanno motivato questa decisione come una precauzione nei suoi confronti. Con i vetri abbassati, hanno sostenuto, rischiava di ammalarsi.

I carabinieri non hanno accettato le spiegazioni fornite dal 41enne e dalla 31enne e li hanno denunciati per abbandono di minore. Una volta accertate le sue buone condizioni di salute, la bimba è stata riaffidata ai suoi genitori.