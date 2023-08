Bimbo di 15 mesi resta bloccato nell’auto della mamma: salvato dai pompieri A Casnigo (Bergamo) un bimbo di appena 15 mesi è rimasto chiuso in auto: i pompieri sono riusciti subito a liberarlo.

A cura di Ilaria Quattrone

A Casnigo, un comune di appena tremila abitanti che si trova in provincia di Bergamo, un bambino di appena quindici mesi è rimasto accidentalmente chiuso all'interno dell'automobile della madre. È stata proprio la donna a chiedere aiuto: i vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo e hanno così liberato il piccolo.

La dinamica dell'incidente

La segnalazione è arrivata intorno alle 13: la donna era appena arrivata nell'autolavaggio che si trova lungo la strada statale 671. Proprio mentre stava predisponendo tutto per poter lavare il veicolo con i rulli, il piccolo ha chiuso la serratura del mezzo dall'interno. Allarmata, la donna ha immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112.

Il piccolo è stato liberato: sta bene

Sono subito arrivati i vigili del fuoco di Clusone. I pompieri hanno aperto la portiera del veicolo in pochissimi minuti. Il bimbo è stato così liberato e affidato alle cure della madre. Non è stato necessario alcun ricovero in ospedale. Il piccolo infatti non ha riportato alcuna ferita o trauma.