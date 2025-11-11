Ancora nessuna notizia di Nicola Salinetti, scomparso da Garbagnate Milanese da quasi due mesi

Nicola Salinetti è scomparso lo scorso 21 settembre dalla comunità terapeutica di Garbagnate Milanese (Milano), dove era ospite da poco più di un mese. Dopo aver presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, la madre del 39enne ha lanciato nuovi appelli sui social per chiedere aiuto a ritrovare il figlio: “Cercate nel parco delle Groane”.

Sono quasi due mesi che non si hanno più notizie di Nicola Salinetti, 39enne valtellinese scomparso lo scorso 21 settembre dalla comunità terapeutica di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, dove era ospite da poco più di un mese. Dopo aver presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, la madre del 39enne ha lanciato nuovi appelli sui social per chiedere aiuto a ritrovare il figlio: "Cercate nel parco delle Groane".

L'appello di Penelope Lombardia

Nicola Salinetti è di corporatura magra, alto un metro e 74, pesa 68 chili e, come si vede nella foto diffusa per il suo ritrovamento, ha i capelli castani mossi e gli occhi azzurri. Al momento della scomparsa, il 39enne indossava un paio di bermuda di colore scuro e una maglietta.

Il giovane ha anche diversi tatuaggi sulla parte inferiore delle gambe: tra questi un calabrone, una donna e un disegno tribale intorno alla caviglia. Un altro elemento di riconoscimento è una cicatrice sulla parte superiore del naso.

Come scritto dall'associazione Penelope su Facebook, chiunque dovesse vedere Salinetti può contattare le forze dell'ordine chiamando il numero 112 oppure segnalarlo alla stessa Associazione al numero 380 7814931.

L'appello della mamma: "Cercate nel parco delle Groane"

Nel frattempo, continuano gli appelli della madre di Salinetti, residente a Berbenno (Sondrio). "Chiedo che si perlustri a fondo il parco delle Groane", ha dichiarato la 59enne. "Temo che a Nicola possa essere successo qualcosa". Già in precedenza, la donna si era rivolta a diverse trasmissioni televisive, chiedendo che il ragazzo venisse cercato nella zona dell’ospedale abbandonato di Garbagnate.