Sarà un'edizione di consegna dell'Ambrogino d'Oro particolare quella di quest'anno, segnata inevitabilmente dalla pandemia da Coronavirus che ha interessato, e continua a interessare, tutto il mondo.

Premiate le personalità che si sono prodigate nella lotta al Covid

In una Milano presa alla sprovvista dall'emergenza sanitaria, come tutte le grandi e piccole città del mondo, il riconoscimento di questo difficile 2020 andrà a personalità che si sono contraddistinte nella lotta al Covid, come già auspicato lo scorso 24 marzo dal sindaco Beppe Sala. Sono arrivate quindi le prime candidature, avanzate dai consiglieri comunali, per gli Ambrogini d'Oro, per un totale di 15 medaglie e 20 attestati. Il tempo utile per proporre candidati scadrà il prossimo 15 ottobre, mentre a partire dal mese successivo una commissione speciale valuterà tutte le proposte decidendo chi premiare nella cerimonia del 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, al Teatro Dal Verme di Milano.

Massimo Galli è il candidato dei Verdi

Tra i primi candidati emersi spiccano i nomi di Massimo Galli, il direttore del dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Sacco. Il dottor Galli ha accompagnato sin dai primi momenti dell'emergenza sanitaria l'opinione pubblica e i politici nel capire e scoprire come gestire al meglio una situazione che era in costante evoluzione. A proporre la sua candidatura è stato l'esponente dei Verdi Enrico Fedrighini.

Alberto Zangrillo è il candidato della lista civica per Sala

Spazio anche alla candidatura di un altro esponente della medicina italiana, Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e primario di Anestesia e Rianimazione all'ospedale San Raffaele. Come Galli, anche Zangrillo è stato in prima linea nella lotta al Covid, nonostante dichiarazioni più recenti abbiano creato diverse fazioni nell'opinione pubblica che, comunque, hanno favorito un maggior confronto sul tema. La sua candidatura è sostenuta da Enrico Marcora di Alleanza Civica per Sala. Nessuno di Forza Italia ha fatto il suo nome nonostante sia il medico curante del leader politico del partito.

I Ferragnez e il Politecnico candidati da Forza Italia

Da Forza Italia è invece arrivata la candidatura di Fedez e Chiara Ferragni. A proporla è stato il consigliere Alessandro De Chirico. La motivazione è da ricercare nella primissima fase dell'emergenza, quando la coppia ha avviato una raccolta fondi per aiutare l'ospedale San Raffaele, in piena emergenza come tutti gli altri nosocomi. Successivamente il cantante e l'influencer hanno cercato di sensibilizzare, dando il buon esempio, al volontariato. Nell'ambito delle candidature legate alla lotta al Covid rientra anche quella del Politecnico di Milano, suggerita sempre dal partito di Silvio Berlusconi nella persona di Gianluca Comazzi per riconoscerne la qualità e l'impegno mettendo a disposizione il patrimonio tecnologico di cui dispone.

Le candidature extra Covid, da Vittorio Brumotti a Gianluca Grignani

Considerato che non c'erano vincoli veri e propri per procedere con le candidature, sono spuntati altri nomi non legati all'emergenza sanitaria. Tra questi, quello di Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la notizia che da qualche anno si è messo sulle tracce degli spacciatori che sistematicamente l'hanno aggredito. Nello specifico, ha documentato lo spaccio tra Porta Venezia e la stazione Centrale. Il suo nome è stato proposto da Fratelli d'Italia. Altri due nomi slegato dalle vicende relative alla pandemia sono quelli di Nicola Berti, ex calciatore dell'Inter, e Gianluca Grignani, proposti entrambi da Gianluca Comazzi che ha suggerito anche il Politecnico. Infine, candidati gli operatori dell'Amsa che lavorano notte e giorno per garantire un livello di pulizia invidiabile di Milano.