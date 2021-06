Allerta meteo di codice giallo a Milano nel pomeriggio di oggi, sabato 5 giugno. Dalle 14 alle 22 il capoluogo lombardo potrà essere interessato dal maltempo, con l'arrivo di forti temporali. La protezione civile regionale della Lombardia ha diramato l'allerta gialla che corrisponde a un rischio ordinario – livello due su quattro nella scala di criticità – che riguarda non solo Milano, ma tutta la parte occidentale della Lombardia: "Un minimo depressionario in progressivo transito verso Est lungo il Sud della Francia favorisce avvezione di aria umida instabile dai quadranti occidentali – si legge nell'avviso della protezione civile – Dalle prime ore del pomeriggio odierno previste precipitazioni diffuse sulla fascia alpina e prealpina, anche a carattere di rovescio e temporale; tra il pomeriggio e le prime ore della sera in interessamento anche alla fascia pedemontana e di pianura, con maggior probabilità di sviluppo di fenomeni temporaleschi sulla parte occidentale. Nel corso della serata fenomeni ovunque in attenuazione ed esaurimento".

Anche domani, domenica 6 giugno, previsti temporali su Milano

A Milano come sempre accade in caso di precipitazioni abbondanti si dovranno monitorare i livelli dei due fiumi Seveso e Lambro, a rischio esondazione. Già dalla serata tuttavia l'allerta meteo cesserà, anche se il tempo non promette grandi miglioramenti a Milano per la giornata di domani: sono infatti attesi temporali, che andranno avanti anche per il resto della settimana. Tempo instabile anche sul resto della Lombardia: "Per la giornata di domani, domenica 6 giugno, sulla Lombardia condizioni instabili, favorite dalla traslazione sul Tirreno di un minimo depressionario attualmente posizionato sulla Penisola Iberica che determinerà avvezione di aria umida da Nord – si legge infatti nell'avviso della protezione civile regionale -. Fino alle prime ore del pomeriggio precipitazioni a carattere convettivo o temporalesco più probabili sull'Appennino e Prealpi centro orientali, quindi in estensione verso le ore tardo pomeridiane e serali anche alla fascia di pianura e bassa pianura, con progressiva intensificazione dei fenomeni convettivi e temporaleschi con maggior probabilità sui settori più meridionali nelle ultime ore della giornata".