Allerta meteo a Milano e in Lombardia: pioggia e freddo per sabato 14 marzo, poi torna il sereno

Le prime temperature dal sapore primaverile sono pronte a lasciare ancora un po' di spazio alla pioggia e ai cappotti. Come indicato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, la giornata di oggi, venerdì 13 marzo, si concluderà con il tempo stabile, ma già a partire dalla notte un fronte freddo di avvicinerà all'arco alpino da Nord-Ovest causando l'inizio di una fase di precipitazioni. Le piogge più intense sono previste per il pomeriggio di sabato 14 marzo, quando dalle 12 entrerà in vigore l'allerta gialla anche a Milano. Alle prime ore di domenica 15 marzo i fenomeni dovrebbero terminare in tutta la regione.

Le prime precipitazioni colpiranno i rilievi alpini e prealpini sull'Italia Nord-occidentale, Lombardia compresa, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, ma già nel corso della mattinata si estenderanno a tutti i rilievi e anche alla pianura occidentale. Per il pomeriggio è attesa una ulteriore intensificazione, al punto che dalla seconda metà della giornata ci sarà anche una possibilità di fenomeni temporaleschi, seppur bassa.

A partire dalle 12, quindi, è attiva l'allerta gialla per rischio idrogeologico nelle zone dei Laghi e Prealpi Varesine e Occidentali, Appennino Pavese e Bassa Pianura Occidentale, mentre a Milano è attiva anche per il rischio idraulico. La raccomandazione del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali è quella di porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi, oltre a non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Sono possibili cumulate comprese tra gli 80 e i 100 millimetri sul Varesotto e fino agli 80 millimetri sul Milanese.

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La fase di precipitazioni dovrebbe concludersi nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, con un cielo sereno pronto a tornare su Milano nel pomeriggio. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà comunque attivo per monitorare eventuali interventi in città.