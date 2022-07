Alberto Genovese, chiesti 8 anni di reclusione per violenza sessuale Per l’ex imprenditore del web Alberto Genovese la Procura ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione per l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due modelle.

A cura di Giorgia Venturini

La Procura ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione e 80mila euro di multa per Alberto Genovese. L'ex imprenditore del web si trova a processo per rito abbreviato con l'accusa di aver violentato due modelle: una di 18 anni nel suo attico Terrazza Sentimento a Milano e una di 23 anni mentre si trovava in una villa di lusso a Ibiza. Tutte e due prima della violenza erano state stordite con un mix di cocaina e ketamina. L'accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto di Milano Letizi Mannella e il pubblico ministero Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini, ha chiesto al giudice per l'udienza preliminare Chiara Valori 8 anni di carcere. La sentenza è attesa per settembre. L'ex re delle start up era finito nel carcere di San Vittore subito dopo l'arresto: dopo alcuni mesi era stato trasferito in una comunità di recupero dove sta scontando gli arresti domiciliari.

Chiesti 2 milioni di euro come risarcimento per la 18enne

Durante la requisitoria la Procura ha parlato di un "quadro di devastazione e degrado umano". Per questo i pm chiedono una condanna commisurata alla "gravità dei fatti". In aula oggi sono intervenuti anche gli avvocati delle parti civili e in particolare il legale Luigi Liguori, difensore della ragazzina di 18 anni: l'avvocato è pronto a depositare una memoria in cui chiede un risarcimento di danni pari a 2 milioni di euro. La ragazza ha riportato danni fisici e psichici che le rendono impossibile fare ancora il lavoro della modella. Durante il processo il legale aveva depositato una perizia medico-legale che dimostra come la sua assistita sia rimasta invalida al 40 per cento a seguito delle violenze. Genovese nell'ultimo interrogatorio in tribunale aveva detto di essersi reso conto che la ragazza non fosse d'accordo del rapporto sessuale solo dopo essere uscito dalle droghe e dopo aver visionato i filmati agli atti dell'inchiesta. A processo ora c'è anche l'ex fidanzata dell'ex imprenditore del web per concorso nella violenza nell'isola spagnola.