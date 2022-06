Alberto Genovese e la violenza sessuale sulla 19enne: “Dopo aver visto i video, ho capito che non voleva” Durante l’interrogatorio, Alberto Genovese avrebbe detto di essersi reso conto che la 18enne non fosse d’accordo al sesso estremo solo dopo aver visionato i video agli atti della Procura.

A cura di Ilaria Quattrone

Alberto Genovese ieri in aula (Fonte: LaPresse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alberto Genovese arrestato per stupro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Era attesa la prima udienza di questo procedimento che vede al centro Alberto Genovese. L'ex imprenditore è finito al centro di un'inchiesta giudiziaria a novembre 2020 quando una ragazza di appena 18 anni lo aveva denunciato con l'accusa di averla drogata e aver abusato di lei per ore. Un racconto difficile, che aveva raggelato per la brutalità delle violenze. L'ex re delle start up era finito nel carcere di San Vittore: dopo alcuni mesi era stato trasferito in una comunità di recupero dove sta scontando gli arresti domiciliari.

La linea difensiva di Genovese

Ieri durante l'interrogatorio fiume a cui Genovese si è voluto sottoporre, l'ex imprenditore ha fornito un quadro di quella che in realtà è la sua linea difensiva: un uomo nuovo, diverso, che rinnega il suo passato di eccessi e droga. Un passato che lo avrebbe però portato ad abusare di due giovanissime ragazze che con enorme difficoltà stanno cercando di superare quanto subito.

Durante l'interrogatorio, Genovese ha ripercosso l'episodio di violenza che ha visto coinvolta la ragazza che, all'epoca dei fatti, aveva 18 anni: sia gli abusi che i momenti in cui la giovane era costretta ad assumere le droghe, sono ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'attico super lusso, conosciuto come Terrazza Sentimento.

Le parole dell'ex fidanzata

L'uomo, rispondendo all'avvocato Luigi Liguori legale della 19enne, ha detto di essersi reso conto che la ragazza non fosse d'accordo con il sesso estremo solo dopo essere uscito dalle droghe e dopo aver visionato i filmati agli atti dell'inchiesta. Avrebbe inoltre detto di essere convinta che la ragazza fosse d'accordo a fare sesso per soldi: una tesi smentita con forza dalla stessa 18enne.

Subito dopo di lui, è stata ascoltata l'ex fidanzata di Genovese anche lei accusata di violenza sessuale di gruppo. Nelle sue dichiarazioni spontanee, la 26enne ha raccontato di essere stata innamorata del 52enne e di aver accettato di avere rapporti a tre solo per compiacerlo.