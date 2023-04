Aggressione a Brescia, prende a pugni un 70enne in strada e scappa in monopattino Un uomo di settant’anni, disabile, è stato aggredito da un ragazzo di trent’anni a Brescia: il responsabile è scappato a bordo di un monopattino.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo disabile di settant'anni, in sedie a rotelle, è stato aggredito a Brescia. L'episodio si è verificato alcuni giorni fa. La vittima sarebbe stata colpita al culmine di un litigio in strada. Il responsabile è scappato a bordo di un monopattino e le forze dell'ordine lo stanno cercando. Oltre a svolgere i rilievi, gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni.

La storia è stata raccontata dal quotidiano Il Giornale di Brescia. La vittima si chiama Giuseppe Bastiani. Ha raccontato che un ragazzo di trent'anni stava viaggiando davanti a lui con un monopattino: "A un certo punto, mi ha tagliato completamente la strada passando da destra a sinistra. Ho frenato, riuscendo a evitarlo e ho suonato il clacson".

Il ragazzo di trent'anni ha tentato di investire l'uomo di 70 anni

Il trentenne si sarebbe girato e gli avrebbe mostrato il dito medio: "Allora ho replicato che avrebbe dovuto ringraziarmi per essere riuscito a evitarlo". Dopo una ventina di metri, il settantenne si è fermato: "Mi si è presentato davanti il ragazzo con il monopattino. Prima ha tentato di investirmi e poi è passato alle mani".

Lo ha colpito al volto con tre pugni. Lo avrebbe poi spintonato. Con lui c'era anche la moglie, che è stata strattonata. L'episodio si è verificato davanti a diversi testimoni che però non sarebbero intervenuti: alcuni, addirittura, avrebbero ripreso la scena con lo smartphone.

La vittima ha riportato diverse fratture al naso

"A eccezione di un ragazzo straniero che ha chiamato i soccorsi", ha raccontato il 70enne che ha poi aggiunto: "La cosa che mi fa più rabbia, è che nessuno sia intervenuto per darmi una mano, per fermare il ragazzo o quantomeno per chiamare i soccorsi".

L'uomo è stato portato in ospedale. Ha riportato fratture alle ossa nasali, contusioni al volto e una alla mandibola. È stato poi dimesso con una prognosi di venti giorni. Nel frattempo, la polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere installate in strada.