Aereo urta la pista con la coda durante il decollo a Malpensa, aperta un'inchiesta: "Grave incidente" Il Boeing 777-300ER della compagnia cilena Latam era rientrato con una procedura d'emergenza a Malpensa per i danni segnalati dopo aver urtato la pista con la parte inferiore della coda in fase di decollo. Indaga l'Ansv.

Era stato costretto a un atterraggio di emergenza subito dopo il decollo l'aereo della compagnia cilena Latam partito martedì 9 luglio da Milano Malpensa in direzione San Paolo, Brasile. Il Boeing 777-300ER era rientrato con una procedura d’emergenza in aeroporto per i danni strutturali segnalati dopo aver urtato la pista con la parte inferiore della coda mentre si alzava da terra, dopo aver grattato l'asfalto dello scalo lombardo per oltre 700 metri: quello che in gergo si chiama tail strike, prontamente registrato dalle telecamere di sorveglianza.

L'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha così aperto un’inchiesta sul fatto, potenzialmente fatale per i 398 passeggeri a bordo, e già emesso un rapporto preliminare sul "gravissimo inconveniente", come lo ha definito la stessa Ansv. Un incidente che può potenzialmente portare conseguenze fatali per i viaggiatori seduti all'interno del velivolo, che si possono trovare in pericolo di vita a causa dei cedimenti provocati dall'impatto.

A causarlo, in attesa del report completo, probabilmente la bassa velocità impostata dal pilota, dovuta a un errore di calcolo del peso complessivo. "Il velivolo, durante la corsa di decollo, strusciava la coda sull’asfalto e, dopo circa un’ora, rientrava a Malpensa senza ulteriori conseguenze", riporta intanto l'Ansv. Nessun ferito è stato segnalato a bordo: una volta a terra, passeggeri e personale di bordo sono stati fatti scendere.

Il tail strike all'aeroporto di Milano Malpensa

Il velivolo della compagnia sudamericana, un Boeing 777-300ER, era partito dalla pista 35 sinistra di Malpensa verso le 13.30 di martedì 9 luglio. Doveva effettuare il volo diretto per San Paolo, Brasile, codice LA8073. Ma durante la fase di decollo, quando i piloti portano al massimo la spinta dei motori, la parte posteriore del mezzo ha iniziato a toccare la pista per diversi secondi, lasciando dietro di sé scintille, fumo e detriti. Il comandante è riuscito comunque a far decollare l’aereo, ma una volta in quota ha chiesto alla torre di controllo di poter rientrare nello scalo, per atterrare circa due ore dopo aver effettuato alcune virate circolari sopra Abbiategrasso e Vigevano e poi una serie di holding nel vercellese per scaricare carburante in quota.