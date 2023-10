Aereo precipita nel Bresciano, il pilota lascia il rottame e se ne va: un tiktoker filma la scena Il tiktoker Simone Pedersoli ha ripreso e postato l’immagine di un aereo precipitato davanti casa sua: fortunatamente il pilota non si è fatto nulla e ha contattato il proprietario del campo per far rimuovere il rottame.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella mattina di domenica 8 ottobre il rottame di una aereo ultraleggero è stato trovato in un campo alla Sacca di Esine, in provincia di Brescia. Fra i primi a notare il rottame è stato il tiktoker Simone Pedersoli, che ha ripreso la scena avvenuta davanti alla sua casa. Inizialmente le autorità temevano che il pilota fosse disperso e quindi per la sua incolumità, ma poi è stato lui stesso a chiamare il proprietario del campo per mettersi d'accordo per far rimuovere il veivolo.

Aereo precipita a Esine, Brescia

Secondo quanto finora ricostruito, un aereo ultraleggero pilotato da un uomo di 70 anni proveniente dalla Val Camonica, sempre in provincia di Brescia, è decollato da Darfo. Durante il volo, il veivolo avrebbe riscontrato alcuni problemi al motore, così il pilota avrebbe deciso di individuare il campo più vicino per effettuare un atteggio d'emergenza in sicurezza. La scelta è ricaduta su un campo appena arato alla Sacca di Esine.

Qualcosa, però, durante la fase di atterraggio deve essere andata storta e il veivolo è improvvisamente precipitato sul terreno, distruggendosi. Tuttavia, il 70enne non sembra aver riscontrato alcun problema dalla caduta. Inizialmente le autorità lo avevo dato per disperso, in quanto non riuscivano a trovarlo né nella cabina di pilotaggio né nei dintorni del rottame. Poco dopo, però, è stato lo stesso pilota a chiamare il proprietario del campo per rassicurarlo circa la rimozione del veivolo.

Così si è scoperto che non solo l'uomo non si era fatto nulla, ma non si era neanche spaventato in seguito alla caduta dell'aereo. Infatti si è rialzato in autonomia ed è tornata a casa, dove poi ha chiamato il proprietario del campo.

La scena ripresa dal tiktoker

Il tutto è avvenuto davanti alla casa di un famoso tiktoker, che ovviamente non si è fatto perdere l'occasione di riprendere e postare la scena. Con l'ironia che contraddistingue i suoi video, alla Simone Perderseli ha raccontato cosa vedeva dal balcone. "Amici è incredibile – racconta – ci ha chiamati la nonna dicondo che era caduto un aereo proprio dietro casa. L'abbiamo trovata con il cannocchiale e aveva ragione: era un aeroplano". "Vi assicuro – continua Pedersoli, mostrando le imagini del rottame – che stamattina non c'era".