Addio a codice bianco, verde, giallo e rosso: come cambia il triage negli ospedali lombardi Nuove regole negli ospedali lombardi a partire dal 2023. Le Asst abbandoneranno progressivamente entro quella data il sistema a colori del triage. Vanno in pensione quindi i codici bianco, verde, giallo e rosso.

(Repertorio)

Nuove regole negli ospedali lombardi a partire dal 2023. Le Asst abbandoneranno progressivamente entro quella data il sistema a colori del triage. Addio quindi a codice bianco, verde, giallo e rosso per determinare la gravità delle condizioni sanitarie dei pazienti in arrivo in pronto soccorso per far spazio ad un sistema che si basi su quanto tempo al massimo il paziente dovrà attendere prima di essere visitato.

Addio a codice bianco, verde, giallo e rosso nei pronto soccorso

Come riportato da Repubblica, a coloro i quali attualmente viene assegnato il codice rosso, sarà semplicemente assegnata l'"emergenza". Ciò significherà che il loro ingresso in reparto dovrà continuare a essere il più veloce possibile. I codici gialli di oggi saranno le "urgenze indifferibili" di domani, con un tempo di attesa stimato in 15 minuti. Gli attuali codici verdi, invece, saranno divisi in due categorie: alcuni pazienti potranno aspettare fino a un'ora sotto il codice "differibile", altri fino a due ore e gli sarà assegnata "l'urgenza minore". Infine, chi oggi riceve il codice bianco, potrà aspettare fino a 240 minuti: il nome del nuovo codice sarà "non urgenza".

La Moratti: Ospedali saranno meno sovraffollati

Come spiegato dall'assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia, "Regione promuoverà anche una soluzione che permetterà di ridurre il sovraffollamento, indirizzando il cittadino a percorsi mono-specialistici per codici non urgenti, gestiti in aree dedicate". Per questo, i pronto soccorso del territorio verranno suddivisi in tre aree: una a bassa intensità di assistenza per pazienti non gravi, una media e una alta per le emergenze. Il cambiamento riguarderà non solo la Lombardia ma l'intero sistema sanitario nazionale ed entrerà a regime a partire dal prossimo anno. Nei prossimi mesi, comunque, il nuovo sistema di classificazione verrà introdotto negli ospedali dove si terranno corsi di formazione gestiti dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.