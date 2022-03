Ciclista investito e travolto da una moto a Milano: trasportato in codice rosso in ospedale L’incidente è avvenuto ieri 24 marzo verso le 22 in via Ruggero Boscovich, zona porta Venezia a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente nella serata di giovedì 24 marzo. Verso le 22 in via Ruggero Boscovich, zona porta Venezia a Milano, un ciclista è stato travolto da una moto. Immediati i soccorsi, giunti sul posto in codice rosso: l'uomo, un 29enne afghano, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Non ha mai perso conoscenza. Non è ancora chiaro se sia fuori pericolo.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l'impatto sia stato violentissimo: il 29enne era in sella alla sua bici quando a un incrocio è andato a sbattere contro una moto, una Yamaha X City. Alla guida c'era un 55enne originario del Perù che stava percorrendo la strada che da Benedetto Marcello raggiunge via Vitruvio. Sul posto oltre ai sanitari anche la polizia locale di Milano al lavoro ora per cercare di risalire all'esatta dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi più verosimili, quella che uno dei due mezzi non abbia rispettato il semaforo rosso. Determinanti saranno le prossime ore per capire eventuali responsabilità. Ora si spera solo che il 29enne non sia più in pericolo di vita.

Scuolabus si scontra contro un'auto

Ieri altro incidente a Lodi. Qui uno scuolabus si è scontrato contro un'automobile ferma. Sul posto sono intervenute sia le forze dell'ordine che i soccorsi del 118. Fortunatamente non ci sono gravi feriti, ma sei ragazzini sono stati trasferiti in ospedale per degli accertamenti. Gli agenti della polizia locale hanno poi svolto tutti i rilievi del caso. Dalla ricostruzione dell'accaduto, si ipotizza che il conducente, un uomo di 43 anni, abbia avuto un malore e che ha quindi perso il controllo del mezzo. All'ospedale di Lodi, oltre al conducente, sono stati portati sei pazienti minorenni: si tratta di una bimba di sei anni, una di sette, due piccole di otto anni e infine una di dieci anni. Qui sono stati visitati.