Accusa l’ex allenatore di suo figlio di averlo trattato male e gli spacca il naso con una testata Il genitore di un baby calciatore dell’Asd Idrostar di Cesano Boscone (Milano) avrebbe dato una testata all’ex allenatore di suo figlio. Secondo l’uomo, l’ex mister aveva trattato male il bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

L'allenatore di una delle squadre giovanili dell'Asd Idrostar di Cesano Boscone (nella Città Metropolitana di Milano) è stato aggredito dal padre di uno dei suoi ex calciatori. L'uomo si sarebbe presentato nella giornata di ieri, sabato 24 febbraio, al centro sportivo e avrebbe accusato l'ex mister di suo figlio di averlo trattato male e di avergli messo le mani addosso. Nonostante lui negasse un simile comportamento, il genitore gli avrebbe dato una testata così forte da provocargli la frattura del setto nasale.

L'episodio contestato all'ex allenatore

Secondo quanto ricostruito, tutto ha avuto inizio all'incirca due settimane fa. L'allenatore, in quei giorni, ancora guidava la squadra dei baby calciatori classe 2015. Ad un certo punto, il bambino lo avrebbe mandato a quel paese e il mister, in risposta, lo ha richiamato.

Nella mattinata del 24 febbraio, però, il padre di quel ragazzino si è presentato con aria minacciosa al centro sportivo di Cesano Boscone. L'uomo ha accusato l'ex mister riportando le parole del figlio, dicendo quindi che lo avrebbe trattato male e gli avrebbe messo le mani addosso. L'allenatore ha provato a spiegare che non avrebbe mai potuto comportarsi in quel modo, ma il genitore lo avrebbe aggredito dandogli una testata.

La testata e la frattura del setto nasale

I primi a soccorrere il mister sono stati i presenti, che hanno provveduto a chiamare il 118. I sanitari arrivati sul posto gli hanno riscontrato la frattura del setto nasale e lo hanno trasportato in codice giallo in pronto soccorso. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri di Corsico per raccogliere le testimonianze e ricostruire la lite.

Sul caso si è espresso il presidente della società Asd Idrostar, Ettore Leporatti: "Se l’allenatore avesse commesso qualsiasi tipo di violenza o abuso su un giocatore, sarebbe stato subito allontanato e denunciato", ha assicurato in un'intervista a Il Giorno. Nel frattempo il mister dovrà sottoporsi ad alcuni controlli per la ferita riportata e nei prossimi giorni sporgerà denuncia nei confronti di quel genitore.