Tenta di lanciare una scarpa all’allenatore e cade dalla tribuna: in ospedale un papà alla partita del figlio La squadra avversaria si aggiudica la vittoria della partita e il padre di un calciatore rivale dà in escandescenze. È successo a Melegnano, durante il campionato provinciale Under 17 che ha visto fronteggiarsi Real Melegnano e Laudense Ausiliatrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha tentato di colpire con una scarpa l'allenatore della squadra avversaria durante la partita di calcio del figlio, bomber in erba della squadra Under 17 dell'oratorio Ausiliatrice di Lodi oggi in campo contro il Real Melegnano. Lo slancio, però, è costato caro al genitore: l'uomo, mentre le due squadre giovanili uscivano dal terreno di gioco, si è ribaltato ed è caduto di schiena impattando sui gradoni di cemento della tribuna.

Le sue condizioni, al momento, dovrebbero essere stabili. Dopo un primo momento di spavento, e soprattutto dopo essere stato immobilizzato dagli operatori della Croce Bianca di Melegnano, il genitore è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lodi.

Una partita tesa tra le due squadre in vetta del campionato locale Under 17, per conquistare il primato della classifica provinciale del Lodigiano. Tesa in campo e soprattutto sugli spalti del centro sportivo Virgilio Oleotti in Piazza Bianchi a Melegnano, dove parenti e amici assistono al match contro la squadra del capoluogo: quando l'arbitro segna la fine dei novanta minuti, e quindi la vittoria del Real Melegnano per due a zero con l'Ausiliatrice Laudense, il genitore del giovane calciatore dà letteralmente in escandescenze.

Leggi anche Cade dalla sua moto e finisce in coma: Antonio Russo muore dopo tre mesi in ospedale

È in quel momento che, in preda alla rabbia, si toglie una scarpa e la lancia in direzione del mister rivale. Sporgendosi verso il terreno e cadendo così dalla tribuna per aver messo troppo impeto nel tiro. E, soprattutto, mancando completamente l'obiettivo: la calzatura scagliata, in realtà, non ha nemmeno sfiorato il bersaglio.