Spacciava ossicodone e morfine online: arrestato un ragazzo di 22 anni

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, martedì 29 aprile, un ragazzo di 22 anni è stato arrestato perché accusato di spacciare ossicodone e morfina sul mercato nero online. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Lodi. Gli episodi contestati risalgono già al 2023.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dagli inquirenti, aveva messo in piedi un sistema molto particolare e complesso. Fin dal 2023, attraverso l'utilizzo di ricette mediche che sarebbero state falsificate, avrebbe acquistato in diverse farmacie della provincia di Lodi e anche di quella di Milano diversi quantitativi di farmaci che hanno un'azione stupefacente. Tra questi c'erano l'Oxycontin e il Depalgos.

Si tratta di due analgesici che hanno come principio attivo l'ossicodone e la morfina. Dopodiché avrebbe venduto le sostanze stupefacenti sul mercato nero online e si sarebbe fatto saldare il conto prevalentemente in criptovalute. Non è chiaro quanta droga abbia venduto e quanti soldi possa aver guadagnato. In questo modo, infatti, credeva di poter eludere le indagini e i controlli. Non ci è riuscito. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Lodi, sono infatti riusciti comunque a risalire alla sua identità.

Il giovane è stato quindi arrestato dalle forze dell'ordine e resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta da capire dove possa avere recuperato il ricettario che gli ha permesso di poter acquistare i medicinali.