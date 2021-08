Accoltellato per il telefono cellulare e il portafogli, 30enne ferito all’addome Un uomo di 30 anni è stato accoltellato questa notte vicino alla stazione centrale di Milano. Mentre stava camminando è stato avvicinato da due uomini che l’hanno minacciato con un coltello chiedendogli cellulare e portafoglio. I due rapinatori l’hanno ferito all’addome fuggendo poi con il bottino. Al momento risultano ancora ricercati.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Un 30enne è stato accoltellato questa notte, poco prima delle quattro, in via Ruggero Boscovich, in una zona vicino alla stazione di Milano centrale. L’uomo è stato soccorso dai medici e paramedici del 118 che l’hanno trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano con una ferita all’addome, per la quale fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita.

I due aggressori sono ancora ricercati

Dalle prime ricostruzioni degli agenti intervenuti sul posto, in seguito anche alla testimonianza della stessa vittima, intorno alle 3.50 l'uomo, che risulterebbe incensurato, stava camminando in via Boscovich quando è stato avvicinato da due soggetti. Una volta fermato sarebbe stato minacciato con un'arma da taglio. A quel punto i due aggressori gli avrebbero chiesto di consegnare immediatamente il cellulare e il portafoglio che l'uomo aveva con sé. I rapinatori a quel punto gli avrebbero sferrato un fendente, portando poi via il bottino, e riuscendo a fuggire. I due risultano al momento ricercati. Le immagini di alcune videocamere di sorveglianza potrebbero essere utili per risalire all'identità degli aggressori.

Un altro grave accoltellamento in stazione Centrale

La zona adiacente la stazione centrale di Milano era stata teatro di un altro accoltellamento, lo scorso giugno. La vittima era un uomo di 30 anni che era stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo esser stato colpito da un'arma da taglio. L’uomo era stato aggredito e colpito al torace, per essere poi soccorso dagli operatori del 118. Poco chiare le dinamiche dell'aggressione, si cercava infatti di capire se l'accoltellamento fosse avvenuto o meno al termine di una lite.