Accoltellato dall'ex e dal figlio della compagna, 35enne in condizioni disperate: è in fin di vita La lite è avvenuta, per motivi da chiarire, in strada a via Curiel, a Corsico. Il 35enne è stato ricoverato all'Humanitas di Rozzano, dove lotta tra la vita e la morte.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 35 anni si trova ora ricoverato in pericolo di vita all'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dopo essere stato accoltellato dall'ex della compagna e dal figlio della donna. L'aggressione è avvenuta ieri sera poco dopo le 22 a Corsico, in via Curiel, al culmine di una lite, scatenata per motivi ancora da chiarire. La discussione è nata tra la vittima, la sua compagna, l'ex della donna, e il figlio di 19 anni. I due hanno colpito il 35enne al torace con due coltellate, lasciandolo poi esanime a terra e dandosi alla fuga. I due hanno cercato di far perdere le proprie tracce, ma il tentativo è durato molto poco.

I due aggressori sono stati infatti rintracciati e fermati dai carabinieri, che hanno contestualmente dato l'allarme ai soccorritori per far portare il ferito in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. L'uomo è attualmente ricoverato all'Humanitas, con lesioni gravissime provocate dalle coltellate. Non si sa se ce la farà a sopravvivere.

I due uomini fermati, l'ex della donna e il figlio 19enne, sono stati arrestati. Nelle prossime ore dovranno fornire spiegazioni sul loro gesto, che potrebbe valergli accuse gravissime, tra cui quella di tentato omicidio. La lite, stando a una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta in strada, dove il 35enne è stato accoltellato da due fendenti alla schiena. Non ci sarebbe stato, almeno stando alle prime informazioni, un appuntamento concordato: i due hanno raggiunto l'uomo mentre camminava, colpendolo alla schiena e ferendolo gravemente. La vittima è crollata di fronte alle grida disperate della compagna, con le ambulanze arrivate poco dopo per soccorrerla e portarla immediatamente in ospedale.