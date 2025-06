video suggerito

Uomo di 35 anni accoltellato dall'ex della compagna e da loro figlio: la lite in strada e l'aggressione L'aggressione è avvenuta poco dopo le 22 di ieri domenica 1 giugno in via Curiel a Corsico (Milano). Cosa sappiamo dell'assalto al 35enne, nuovo compagno della donna (rispettivamente madre ed ex compagna dei due aggressori): l'ipotesi della premeditazione.

Foto di repertorio

Prima la lite in strada, poi le coltellate. È quanto accaduto poco dopo le 22 di ieri, domenica 1 giugno, in via Eugenio Curiel a Corsico, hinterland sud di Milano: qui un uomo di 35 anni è stato aggredito da due persone, che si sono rivelate poi essere l'ex compagno della fidanzata e il figlio di 19 anni nato dalla relazione con la donna, ambedue di nazionalità peruviana. Padre e figlio che hanno subito dopo tentato la fuga, prontamente interrotta dalla pattuglia dei carabinieri che li ha poi condotti a San Vittore.

Le condizioni della vittima: il 35enne è in pericolo di vita

Per entrambi l'accusa, al momento, è quella di tentato omicidio in concorso. Ma tutto dipende dalla sorte del 35enne, soccorso ieri sera da tre ambulanze, automedica e autoinfermieristica. Ora l'uomo si trova ricoverato all'ospedale Humanitas, dove è giunto in codice rosso, ancora in condizioni disperate: è tuttora in pericolo di vita.

L'ipotesi della premeditazione

Fondamentale, per gli inquirenti, sarà intanto capire se l'assalto al "nuovo arrivato" in famiglia sia stato premeditato da padre e figlio, che nonostante fossero in strada avevano a portata di mano un coltello da cucina: se insomma l'accesa discussione che ha preceduto l'aggressione sia stata solamente un pretesto per portare a termine una sorta di "esecuzione", una vera e propria spedizione punitiva contro il compagno della madre ed ex fidanzata dei due.